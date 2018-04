日本の代表団、ヤルタ市に180年前の浮世絵版画を贈呈、鳩山元首相からのプレゼント

スプートニク日本

芳賀氏がクリミア半島を訪れるのは3回目だ。初訪問は2015年、鳩山氏がクリミア訪問した際に同行した。当時、日本政府はクリミアの危険性を理由に、鳩山氏に対し訪問を中止するよう説得を試みた。また、一般の日本人の間で、クリミアという地域そのものがあまり知られていないこともあり、クリミアは危険だというイメージができてしまった。

チェルパノフ氏との意見交換の中で芳賀氏は、「クリミアは全く危険ということはなく、実に平和で、住民自治が守られている素晴らしい地域です。日本が欧米と一緒になって対ロシア経済制裁をしていること、日本がクリミアに対して官民とも積極的でないことを残念に思います」と述べた。

木村氏がクリミア半島を訪問するのは9回目。木村氏はこれまでもクリミアにおいて日本文化を紹介するイベントに携わってきた。木村氏によれば今年はヤルタ市政180周年という記念すべき年なので、このタイミングに合わせ、ヤルタで尺八の演奏会を企画しているという。ヤルタは伝統的に芸術家や作家が集まる場所であり、文化レベルが高く、市当局もイベントを積極的に支援する予定だ。