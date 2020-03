北朝鮮では「新型コロナウイルスの感染は皆無」　嘘か真実か

国際保健機関(WHO)および感染対策の専門家らは、感染症の予防を進める国々がその拡大を管理できなかったことから、北朝鮮に感染症が広がらなかったという事実に驚きを露わにした。北朝鮮での新型コロナウイルス発症に関するデータがないということは、約2600万人の国民の誰か1人は感染したのではないか、または当局が情報を隠蔽しているという当惑や疑惑を呼んでいる。元WHO顧問でユニセフ北朝鮮のナギ・シャフィック氏の言葉を引用し、『ビジネス・インサイダー』誌は、「国内では薬が不足している。私は実際には彼らが拡大に直面したのではないかと心配している。彼らにとってそれは深刻な事態だ」と報じた。

テレビチャンネル「フォックス・ニュース」に対し、韓国駐留米軍司令官のロバート・アダムス氏は、「北朝鮮は閉鎖された国のため、発症例があるのかどうか私たちは断定的に話すことはできません。しかし、私たちは、感染者は存在すると完全に確信しています」と語った。