日本をテーマにしたフォトコンテスト結果発表&展覧会開催中：最優秀賞ユリアさん「東北と長野が大好き！」

ロシアでこの夏に開催されていた日本をテーマにしたフォトコンテスト「The Country Where Everything is Different」(あなたの知らない日本)が終了し、優秀作品の屋外展覧会がモスクワでスタートした。展覧会会場となっているのは、歴史ある歩行者天国・アルバート通りだ。ロシア人のカメラが捉えた様々な風景は、日本人自身も気づかなかった日本の多面的な魅力を伝えてくれる、オリジナリティにあふれるものだ。