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    今週のベストショット　4月22日～4月28日

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    新着ニュース

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    ニュース一覧
    ニュース一覧
    • パリ、大統領候補に反対する学生の抗議行動
    • イヴァンカ・トランプ米大統領補佐官、メルケル独首相、IMFのラガルド専務理事が世界女性サミットで
    • アルメニア大虐殺の犠牲者を偲ぶ松明行列、首都エレバンで
    • ロシアのエブゲニア・メドベージェワ選手、東京での世界フィギュアスケート国別対抗戦で
    • プーチン大統領、ロシア地理協会名誉評議会の会議で
    • 粘土の壺を両手に歩く女性、インド、ラジャスタン
    • 「グレルカ・フェスト」の参加者たち、ロシア、ケメロボ州
    • ベネズエラ、マドゥロ大統領への抗議行動で放火された車
    • モスクワ州の復活新エルサレム男子修道院
    • 産卵場所の浜辺へと急ぐ蟹たち、キューバのプライヤ・ヒロン・ビーチ付近
    • 戦勝パレードの練習、社会団体「ユナルミヤ」
    • 新年を祝うラリー、スリランカ
    • エルサレムにあるイスラム教の聖地「岩のドーム」前で舞うメヴレヴィー教団徒
    • 中国の自動車メーカー「北汽福田汽車」のパビリオンでコスプレ女性　上海のオートサロン
    • ブラジルのインディオ　少数民族の権利差別に抗議行動
    • マリア・シャラポワ選手　復帰戦WTAシュトゥットガルトでロベルタ・ビンチに勝利で大感激
    • ロシア学生部隊のボランティアがゲオルギーのリボンを配布
    • モスクワ、第１回ラヴァーズフェストのファイヤーショー
    • 母の日に祈りを唱える、カトマンズ
    • 第２２回「ミス・モスクワ２０１７」の最終審査に残った女性たち、美と才能を競う
    • 武術訓練を受けるケニア安全保障庁の職員、ナイロビ
    • 「ロシア人美人２０１７」のファイナルに勝ち残った女性たち、モスクワのコールストンホテルで
    © Sputnik/ Irina Kalashnikova
    パリ、大統領候補に反対する学生の抗議行動

    スプートニク日本は、この一週間の間に、世界の通信社の特派員が配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。

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    • 第２次大戦で活躍したソ連赤軍の中型戦車の最高峰、「Ｔ－３４」。ミハイル・コーシュキン技師の設計。
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      大祖国戦争で活躍した軍事機器

      第２次世界大戦は多くの意味で軍事機器の戦いだった。大祖国戦争の戦況に様々に影響を及ぼした軍事機器の記録写真をスプートニク日本が一挙にご紹介。

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    • ポートレート部門優勝「物思いにふける小僧」　　Zarni Myo Winさん作
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      今週のベストショット　4月15日～4月21日

      スプートニク日本は、この一週間の間に、世界の通信社の特派員が配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介しま

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      最新ランジェリー、水着、ルームウェア展覧会「Lingerie　Fashion　Week」

      今月モスクワで、モードなランジェリー、水着、ルームウェアの展覧会『Lingerie Fashion Week』が開催された。展覧会の鮮やかな写真をご覧ください！

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    マルチメディア

    「ロシア人美人２０１７」のファイナルに勝ち残った女性たち、モスクワのコールストンホテルで
    今週のベストショット　4月22日～4月28日
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    核のバレーボール
    米軍　シリアの空軍基地に空爆
    米軍　シリアの空軍基地に空爆

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