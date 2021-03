ヘイトクライムにNO 　米国各地で抗議運動「Stop Asian Hate」相次ぐ

抗議運動には各地に住む多くのアジア系住民が集まり、スローガンの「Stop Asian Hate(アジアンヘイトを止めよう)」や「We are not a virus(私たちはウイルスじゃない)」「I am not your spacegoat(私たちはあなたたちのスケープゴートじゃない)」などと書かれたプラカードを掲げ、差別撤廃を訴えた。

しかし、アジア系住民への差別や攻撃はこれが始まりではない。非営利団体「Stop AAPI Hate」によると、2020年にはアジア系住民を狙ったヘイトクライム(憎悪犯罪)が3,795件報告され、その数は毎年増加傾向にある。