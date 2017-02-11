トランプ大統領安倍首相に友好的なハグ　ホワイトハウスで日米首脳会談開始

安倍首相は会談には好調な気分でのぞんでおり、米国の新リーダーと信頼関係を築くつもりでいることを強調した。
Trump + Abe hug as he arrives at the WH pic.twitter.com/udTkOQlkeS— Steve Kopack (@SteveKopack) 10 февраля 2017 г.
トランプ大統領は握手のあと安倍首相の握力を褒めて「強い手だな！（ストロング・ハンズ！）」と指摘。
#BREAKING: President @realDonaldTrump, Japan PM to hold bilateral news conference at 1p ET. TUNE IN to @FoxBusiness for coverage. pic.twitter.com/rQrwUxf8Ll— FOX Business (@FoxBusiness) 10 февраля 2017 г.
MOMENTS AGO: POTUS holds bilateral meeting with Japanese Prime Minister Shinzo Abe. pic.twitter.com/cqmVEpbtAQ— Annelize Bester (@THUTO) 10 февраля 2017 г.
首脳会談の予定時間はおよそ３０分。
RT masalinasVOA:.POTUS realDonaldTrump meeting with #Japanese PM Shinzo Abe at WH. To offer reassurances about al… pic.twitter.com/SkASjvSMZv— Narrendra Malhotra (@NarrendraM) 10 февраля 2017 г.
３０分にわたる会談後、両首脳は合同記者会見を行い、昼食の後はフロリダのリゾート地に飛行機で飛ぶ予定。フロリダでは両首脳は大統領専属のフィールドでゴルフを楽しむ。
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安倍・トランプ両氏とも大のゴルフ好き
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