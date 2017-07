「北朝鮮に何もしていない中国に大変失望」とトランプ氏

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je 平和解決「残り時間少し」と米軍高官、北朝鮮問題で

スプートニク日本

トランプ氏はツイッターに「中国には大変失望している。米国の過去の愚かな指導者たちが貿易で中国に大金を稼がせたのに、中国は北朝鮮に対して口先だけで我々のために何もしていない」と書いた。

さらに「我々はもはやこの事態が続くのを見過ごすわけにはいかない」と書き込んだ。

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

​…they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

​北朝鮮は28日深夜、中国との国境付近にある同国北部慈江道から大陸間弾道ミサイルを発射した。

先ほど、中国の崔天凱駐米大使は25日、ワシントンで米中関係について講演した際、米政府が朝鮮民主主義人民共和国の核・ミサイル開発に関与している中国企業への追加制裁を検討していることを受け、米中の協力関係に深刻な影響を与えると警告した。