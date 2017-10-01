カタルーニャ、独立問う住民投票がスタート【写真・動画】

地元時間午前９時、スペイン北東部カタルーニャ州で独立を問う住民投票のための投票所が開いた。州都バルセロナでは投票開始の数時間前から、投票所に行列ができた。

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カタルーニャ自治政府は今日１日に住民投票の実施を予定しており、州の有権者はスペインからの独立に賛成か反対かを投票する。

​バルセロナ中心部にある投票所の辺りには数百人の有権者が集まり、警察による封鎖に抵抗しながら投票所が開くのを待っている。カタルーニャ州の最高裁判所が、警察が午前６時までに全ての学校を封鎖して、完全な管理下に置くよう決定を下したのだ。

CATALONIA |



Polling station in Barcelona two hours before the opening of ballot boxes for the referendum.pic.twitter.com/Hbb0SRVgF1 — Vocal Europe (@thevocaleurope) 1 октября 2017 г.

​投票は午後８時まで続く予定だ。

カタルーニャ州の独立の賛否を尋ねた世論調査によると、自治州の４１％が賛成、４９％が反対となった。また、独立を問う住民投票の実施自体には８０％が賛成したものの、うち大半は、投票がスペイン政府と合意のもと行われるべきだと回答した。

投票開始後、カタルーニャ州警察は１５以上の投票所を封鎖し、さらに捜査を進めている。スペインＥＦＥ通信社が警察関係者の話として伝えた。

🔴URGENT |



Spanish police begins seizing ballot boxes in Catalonia as independence referendum voting starts. pic.twitter.com/msW7rVhhKe — Vocal Europe (@thevocaleurope) 1 октября 2017 г.

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