ホワイトハウスは大人の幼稚園　トランプ大統領が上院議員とツィッターでバトル

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「ボブ・コーカー上院議員はテネシーで再選を果たすため、支援を『頼み込んで』きた。ところが私は彼に『NO』を突き付けたので、彼は出馬を止めたのだ（私の支援なしには勝てそうにないと彼は言った）。さらに彼は国務長官になりたいと望んだが、私は『ノー・サンキュー』と答えた。」トランプ大統領はツィッターにこう書いている。
Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.
..my endorsement). He also wanted to be Secretary of State, I said "NO THANKS." He is also largely responsible for the horrendous Iran Deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.
トランプ大統領は、こうしたことの他にもイランとの「ひどい」取引のかなりの部分はコーカー氏に責任があり、この先、彼はホワイトハウスの主たる敵になるだろうと予見し、「キャリアを続ける勇気が足りなかった」とまで書いている。
とはいえコーカー氏のほうも相手の言うままにはさせておかず、「ホワイトハウスが今や大人のための幼稚園になってしまったとは、なんとも恥ずかしい話だ」と言い返している。
It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning.— Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 8 октября 2017 г.
先日コーカー氏は、トランプ氏は大統領にふさわしくないとして、不満を表していた。
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