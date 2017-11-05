安倍首相とトランプ大統領　ゴルフを満喫　【写真・動画】

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米ABCニュースによると、トランプ氏は松山氏を「日本で最も優れたゴルファー」と称賛したという。
Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2017 г.
安倍首相と来日中のドナルド米大統領はゴルフに興じた。そのときの映像をトランプ氏が自身のツィッターで公開し、「安倍首相と（プロゴルファーの）松山秀樹氏という素晴らしい２人とゴルフを楽しんでいる」というコメントを添えた。
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米ABCニュースによると、トランプ氏は松山氏を「日本で最も優れたゴルファー」と称賛したという。
Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2017 г.
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