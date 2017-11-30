米中首脳、北朝鮮のミサイル実験を協議

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会談終了後、トランプ大統領はツイッターで、北朝鮮に対して新たな制裁を科すと発表した。
トランプ大統領はツイッターに「私はたった今、中国の習近平国家主席と北朝鮮の挑発行為について話をした。北朝鮮に対する大規模な追加制裁が今日中にも科される。この状況は管理下に置かれる！」と投稿した。
Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2017 г.
なおトランプ氏は、新たな制裁の内容については明らかにしなかった。
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
またトランプ大統領は習国家主席に対し、北朝鮮に挑発行為を止めさせ、非核化の道に戻るよう説得するために中国があらゆる可能性を駆使するよう呼びかけた。
なお習国家主席は電話会談で、中国は朝鮮半島の核問題を平和的な交渉や話し合いで解決する過程において米国ならびにすべての当事者と協力する用意があることを強調したという。
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