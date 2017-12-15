米国連大使、サウジ攻撃のイラン製ミサイル残骸公開　【写真・動画】

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ヘイリー氏は「これはイランで製造され、イエメンの武装組織「フーシ」に送られたものだ」とし、「そこ（イエメン）から民間空港に向けて発射された。多くのサウジアラビアの無実な市民が殺害される可能性があった」と強調した。2015年のイランとの核合意は、イランの「行動の抑制にはつながっていない」と指摘し、イランは地域の対立を「あおっている」と非難した。
U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley said Thursday that she had "undeniable" evidence that Iran has been funneling missiles to Houthi rebels in Yemen in violation of U.N. resolutions. https://t.co/b5a8VB3raL pic.twitter.com/tDiL3N0dQO— FOX Business (@FoxBusiness) 14 декабря 2017 г.
これに対し、イランの国連代表部は、残骸は「捏造」されたもので、米側の主張は根拠がないと強く反発した。
US calls for global 'coalition' to counter Iran Nikki Haley presents evidence Ir だそうです、たいへんですね。 https://t.co/UirOtThJmj— مقطوع آن (@Arabian_com) 14 декабря 2017 г.
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