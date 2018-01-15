トランプ氏、金正恩氏と「良好な関係」否定　米紙非難

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同紙によると、１１日のインタビューではトランプ氏が金氏と良好な関係にあり、北朝鮮との対話の可能性を排除しないと述べた。
しかし、トランプ氏は実際には「良い関係になるだろう」と述べたと指摘し「私の言ったことを正確に理解していたのに、話をつくりたがった」と批判した。
The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2018 г.
…and they knew exactly what I said and meant. They just wanted a story. FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2018 г.
共同通信によると、同紙は報道が正確だったと主張し、インタビューの録音を公表したが、音声では疑問の発言のところが聞き取りにくい。米メディアはどちらの主張が正しいか「判別するのは難しい」としている。
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