中国　米潜水艦を完全傍受　香港報道【写真】

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傍受範囲１０００キロを超すものも含めた高感度センサーを中国が設置したのは２０１６年だったにもかかわらず、この事実が明らかにされたのはようやく２０１８年１月になってからだった。設置されたのは太平洋で最も深いマリアナ海溝の海底とミクロネシアのヤップ島付近という最も戦略的重要性の高いゾーン。

#PLAdaily Surveillance under the sea: how China is listening in near Guam; Acoustic sensors in waters near US military base in Western Pacific are ‘standard practice’ for monitoring submarine traffic https://t.co/aD9ArmGw06 pic.twitter.com/AyUIJh0xmH — Kevin McCauley (@knmccauley1) 22 января 2018 г.

​この場所は、最大規模の太平洋米軍基地のあるグアム島からわずか数百キロしか離れていない。

中国政権はこれらは地震、台風、クジラの生活の調査といった学術的研究の目的で使われていると説明しているものの、安全保障の専門家らはこれらの機器は南シナ海を航行する潜水艦の動きを監視し、潜水艦と司令センター間のシグナルを傍受することも可能だと断言している。

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