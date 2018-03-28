中国政府、中朝首脳会談についてトランプ大統領に通知

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トランプ大統領はツイッターに、「昨日の夕方、中国の習近平主席から、金正恩氏との会談が非常にうまく行き、金正恩氏が私との会談を待っているということについての親書を受け取った。同時に、残念ながら、最大限の制裁と圧力をどんなことがあっても保つことが不可欠だ！」と書き込んだ。

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.

© REUTERS/ KCNA 金正恩委員長の中国非公式訪問 7

金正恩氏は今週、自身初となる外国訪問で北京を訪れた。北京で金正恩氏は中国国家主席と会談を行った。現在、韓国の文在寅大統領と金正恩氏の会談実施に向け準備が行われている。この会談は、朝鮮半島の２つの国家の間にある非武装地帯（ＤＭＺ）で４月に行われる予定。

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