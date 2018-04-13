トランプ大統領、「オバマ政権時よりも良い」条件でのＴＰＰ復帰を排除せず

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トランプ大統領は１２日、米通商代表部（ＵＳＴＲ）のライトハイザー代表と国家経済会議（ＮＥＣ）のクドロー委員長に対し、地域諸国との新たなＴＰＰの締結に関する交渉の妥当性の検討を委任した。

トランプ大統領は自らのツイッターアカウントに、「ＴＰＰに加わるとすれば、この協定がオバマ大統領に提案された協定よりもかなり良いものになった場合だけだ。我々は既に、ＴＰＰ（協定に加盟している）１１カ国の内、６カ国と２国間協定を結んでおり、１１カ国の中で最大の日本と協定を結ぶため作業を行っている。日本は何年も、貿易面で我々に大きな打撃を与えてきたのだ！」と書き込んでいる。

Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama. We already have BILATERAL deals with six of the eleven nations in TPP, and are working to make a deal with the biggest of those nations, Japan, who has hit us hard on trade for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2018 г.

ＴＰＰ協定は２０１６年に署名された。協定の枠内で、アジア太平洋地域での自由貿易地帯の創設が計画された。１７年１月、トランプ大統領は協定からの米国の離脱に関する大統領令に署名している。

産経新聞によると、これについて日本の河野外相は１３日、「一部だけを取り出して再交渉というわけにはいかない」と述べる一方で、「本当に米国がＴＰＰに復帰してくれるなら非常に喜ばしいことだ」と歓迎する意向も示した。