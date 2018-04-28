全艦隊が１枚の画像に　中国は潜水艦の数で露米の先を行く【写真】

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２０１８年４月１日時点のNaval Analysesのデータによると、中国の潜 水艦は７６隻、ロシアは７２隻、米国は７１隻となっている。
New Covert Shores recognition chart of #Submarines likely operating in Eastern Mediterranean in 2017-18. (Serious version). Silhouettes from my World Submarines book https://t.co/iROpUypZrN pic.twitter.com/5TDj67QzEh— H I Sutton (@CovertShores) 24 апреля 2018 г.
インフォグラフィックから伺える通り、米潜水艦隊は原子力潜水艦しか配 備しておらず、ロシア海軍は原潜もディーゼル・エレクトリック方式も配 備している。画像には、強力な大陸間核魚雷「スタートゥス６」を搭載可 能なロシアのディーゼル・エレクトリック潜水艦「Ｂ９０サロフ」が含ま れている。
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