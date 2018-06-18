コロンビア大統領選　右派ドゥケ氏勝利

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ドゥケ氏は５３.９７％の支持票を得た。
２位を占めているのは左派のペトロ前ボゴタ市長（５８）で４１.８１％の票を得た。
コロンビア大統領選でイヴァン・ドゥケが勝利との報道。朝の通学時間から気が重いです。— 松丸 進 Susumu Matsumaru (@susumu_mtmr) 17 июня 2018 г.
En vivo: Iván Duque es el nuevo Presidente de Colombia https://t.co/YeMPozazNB
１７日に実施の南米コロンビアの大統領選挙では、 票の９８％が処理されたあと、右派ドゥケ前上院議員（４１）が勝利したと中央選挙管理委員長が発表した。
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ドゥケ氏は５３.９７％の支持票を得た。
２位を占めているのは左派のペトロ前ボゴタ市長（５８）で４１.８１％の票を得た。
コロンビア大統領選でイヴァン・ドゥケが勝利との報道。朝の通学時間から気が重いです。— 松丸 進 Susumu Matsumaru (@susumu_mtmr) 17 июня 2018 г.
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