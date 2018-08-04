ポンペオ米長官、北朝鮮の完全非核化に楽観的

スプートニク日本
「ここ（シンガポール）で起きた私の会談からすると、これ（非核化）が達成されることを目にするという望みで世界はひとつになっていると言う必要がある。金委員長はこれにコミットしている。私は私たちがこれを達成することに楽観的だ」とポンペオ氏は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連の外相会議の記者会見で述べた。
北朝鮮の李 容浩氏と暖かく握手：
U.S. Secretary of State Mike Pompeo, center left, greets North Korea's Foreign Minister Ri Yong Ho as they prepare to pose for a group photograph with other foreign ministers at the 25th ASEAN Regional Forum Retreat in Singapore, Saturday, Aug. 4, 2018. (AP Photo/Joseph Nair) pic.twitter.com/QEfPJYxdPg— John Nguyen (@Johnnguyen4030) 4 августа 2018 г.
そのうえで、北朝鮮の完全で最終的な非核化段階に対する作業はまだ続けられていると指摘した。
この発言は昨日の厳しい見方とは大きくかけ離れている。ポンペオ米国務長官は、「北朝鮮の非核化からはまだ遠い」と述べ、非核化に向けた北朝鮮による取り組みは不十分だと指摘。また、ポンペオ国務長官は同日、シンガポールで開かれた米国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の外相会議に出席し、北朝鮮への制裁決議を遵守するようＡＳＥＡＮ諸国に呼びかけた。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)