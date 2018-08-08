マティス国防長官：宇宙は軍事活動の新たな舞台

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マティス国防長官は「我々は宇宙を軍事活動を展開する舞台として考えるべきだ。作戦司令部の創設は、もちろん一案である」と述べた。ABC Newsが報じた。
トランプ米大統領は6月、宇宙における米国のインフラの安全に対する危惧に関連し、米国防総省に宇宙軍の創設を指示した。
Asked whether he supported establishing a combatant command for space, Defense Sec. Mattis tells @LMartinezABC, "Absolutely. We need to address space as a developing war fighting domain." https://t.co/NBhiAY6KAr pic.twitter.com/ocXqHr2F2J— ABC News Politics (@ABCPolitics) 7 августа 2018 г.
マティス国防長官によると、国防総省は同案を全面的に支持しており、実現に向けて取り組んでいる。マティス氏は宇宙について「陸、空、海のような戦場だ」と述べた。
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