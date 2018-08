スプートニク日本

条約によると、カスピ海の基本的な水域面積は各当事国による共同利用の対象のままで、海底と鉱物資源については、国際法に基づいた隣国間の合意に沿って、これらの諸国によって複数の区域に分割される。

条約はまた、地域外の諸大国の軍がカスピ海に存在することを許可しないとの規定も定めている。