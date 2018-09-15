ウクライナ大統領　ロシアに勝利宣言

スプートニク日本
ポロシェンコ大統領は、「我々がロシアに勝利したことに確証が得られた。ウクライナ・EU間の連合協定が発効してから１年が経過したが、輸入においてEUが占める割合は４２～２３％を推移しており、５０％に近づいていることがわかる。これは我々がロシアによって被った損失を補填している」とツイートした。
Можу констатувати, що Росію ми переграли, і вже понад рік, як Угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності. Частка Євросоюзу в експорті коливається від 42 до 43%, стрімко наближаючись до 50%, і це вагомий компенсатор тих втрат, які спричинила нам Росія— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2018 г.
一方、ウクライナ最高議会（ヴェルホーヴナ・ラーダ）のヴァディム・ラビノピッチ議員は、「EUにおける自由貿易地域はウクライナに損失のみをもたらす」との見方を示している。同議員はまた、「ロシアとの経済関係を断絶すれば、同国は破壊的な損失を被る恐れがある」と懸念をあらわにした。
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