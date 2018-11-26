ウクライナ海軍船３隻がロシア国境を超えた

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モスクワ時間朝７時（日本時間１３時）ごろ、ウクライナ艦船３隻がロシアの国境を越えて侵入し、ケルチ海峡の方向に針路を構えた。
Россия приготовила спецназ для высадки на корабли ВМС Украины, проход под мостом перекрыт сухогрузом https://t.co/VaDdB3noGk pic.twitter.com/hbJDC4YlxW— InfoResist (@InfoResist) 25 ноября 2018 г.
１１時３０分、さらに２隻の装甲砲艦がウクライナのベルジャーンシク港を離れた。
ロシア連邦保安庁の国境警備隊は違法行為防止に必要な全ての措置を取っている。海峡は閉鎖された。
Корабли ВМС Украины на предельной скорости идут к району провокацииhttps://t.co/lw33J94MLo pic.twitter.com/9cn4VUqa91— События дня (@GazetaRu) 25 ноября 2018 г.
ロシア上院は、ロシアには黒海でウクライナ艦体と衝突するつもりはないと発表した。
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