トランプ大統領、「軍拡競争」をともに論議するよう露中に呼びかけ

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トランプ大統領は、「将来の何らかの時点で、（中国の）習国家主席と私は、ロシアのプーチン大統領とともに、大規模で統制されていない軍拡競争と化したものに対する、意味のある停止について話し合いを始める。米国は今年、７１６０億ドルを割り当てた。狂っている！」と書き込んでいる。
I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2018 г.
先にトランプ大統領は、中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約からの脱退を表明。このことは、核ミサイル弾頭の生産拡大を意味している。
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