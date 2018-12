スプートニク日本

ロイター通信によると、フィリピンのロレンザーナ国防相は記者団に、来年初めに契約に調印することを明らかにした。ロレンザーナ国防相によると、ロシア側はより安い価格を提示したが(提示価格は不明)、「米国の制裁が原因でロシアに支払うことが非常に難しい」ため、米国と契約を結ぶという。