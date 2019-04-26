佐世保に米最新鋭強襲揚陸艦を投入へ

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佐世保にはドック型輸送揚陸艦「ニューオリンズ」も配備される。
USS America, USS New Orleans to Forward Deploy to Japan, USS Stethem and USS Wasp to Return to U.S.https://t.co/V9DEKWGN04 pic.twitter.com/oVMBEEfxKu— Dutch Aviation Photo (@DutchAviaPhoto) 26 апреля 2019 г.
現在配備中の強襲揚陸艦「ワスプ」と交代する。横須賀基地（神奈川県）からはイージス艦「ステザム」が配備期間を終え、修繕のため米国に帰還する。
美利坚号两栖攻击舰USS America（LHA-6） pic.twitter.com/O0HLA5CLkX— 凡谷谷 (@gugufan1) 26 апреля 2019 г.
「アメリカ」は第５世代多目的ステルス戦闘機Ｆ３５Ｂや輸送機オスプレイ、ヘリコプター、海兵隊員１７００人を運搬できる。
ジャパン・タイムズによると、「アメリカ」投入は太平洋海域で米海軍を強化し、中国へけん制する目的があると見られる。
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