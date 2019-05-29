トランプ大統領：日本訪問は大成功だった【動画】

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トランプ氏はツイッターに「大成功の訪問を終えて日本から戻った。多くの分野で大きな進展があった。素晴らしい指導者である安倍首相がいる偉大な国！」と書き込んだ。
Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2019 г.
トランプ大統領と安倍首相は会談で、二国間関係や国際政治など多くの分野について議論した。
THANK YOU JAPAN!🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/ZvzEL8iQsi— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2019 г.
トランプ大統領は両国の協力については、米国と日本が火星と月に共同ミッションを派遣する方針であることを明らかにしたほか、日本との貿易交渉における著しい進展も指摘した。また両首脳は、北朝鮮問題についても協議した。
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