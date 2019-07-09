トランプ氏　英大使を攻撃　メイ首相に不満も

トランプ大統領はツイッターへの投稿で「私はこの大使のことを知らないが、この人物は米国内で好かれることも、良く思われることもない。われわれは今後対応しない」と述べた。
....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2019 г.
トランプ大統領は、退任が決まっているメイ首相も批判した。「私は英国とメイ首相の欧州離脱に対する対応をこれまで批判してきた。メイ首相や英国の代表はひどい混乱を引き起こしてくれた。私は対処の仕方を助言したが、彼女は別の方法を選んだ」とし、近く新首相が就任することを、「偉大な英国にとっての朗報」と歓迎した。
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