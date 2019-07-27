トランプ政権　仏産ワインに課税　仏のデジタル課税導入に対抗

トランプ大統領は２６日、記者団に対し「米ハイテク企業への課税は、本国である米国がすべきだ」と発言し、仏政府によるデジタル課税を批判した。
その後、ホワイトハウスは声明を発表し、仏政府によるデジタル課税の決定は誤りと強調。フランスがデジタル課税を導入すれば米国は仏産ワインに課税する方針だと伝えたとした上で、米国の対応策は間もなく発表されるとした。
トランプ大統領は近く、「マクロン仏大統領の愚行に対応する大規模な措置を発表する」とし、「アメリカのワインの方がフランスのワインよりも質が良いといつも言ってきている！」と述べた。
France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019
フランスのルメール経済財務相はトランプ氏の投稿後の声明で、「デジタル活動に対する普遍的な課税はわれわれ全員に関係する課題だ。先進７カ国（Ｇ７）および経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の枠組みの中で（デジタル課税に関する）合意に達することを望む一方、フランスは自国の決定を進めていく」と述べた。
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