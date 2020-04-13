ロシアと米国の首脳がOPECプラスの協調減産を歓迎

新型コロナウイルスの感染拡大で混乱した原油市場を安定させるため、4日間に渡って続いたOPECプラスの交渉がついに終了し、加盟各国は日量970万バレルの減産で合意した。
この歴史的合意を受けてトランプ大統領はツイッターに投稿し、プーチン大統領、およびサルマン国王に感謝するとした。投稿の中でトランプ大統領はこの合意により「米国ではエネルギー関連で数十万人の雇用が守られる」とコメントし、「みんなにとって素晴らしい合意」と賛辞を送った。
The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020
ロシア大統領府によれば、プーチン大統領は米国、およびサウジアラビアと電話首脳会談を行い、減産について引き続き協調し、グローバルな市場と世界経済の安定を目指すとした。
プーチン大統領は個別にトランプ大統領と電話会談を行い、原油市場について意見交換し、市場の安定について協議した模様。また、プーチン大統領はトランプ大統領、および米国のキリスト教徒とともに4月12日のイースター（東方教会では復活大祭）を祝うとした。
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