トルコと米国の電話首脳会談　リビアとシリアの情勢について協議

23日の電話会談で両首脳は二国間の関係に加え、情勢が不安定なリビア、およびシリア情勢について協議が行われた。加えて両国は新型コロナウイルスの感染拡大に向けた戦いについて強調する姿勢を確認した。
© AP Photo / Hussein Malla
また両首脳は政治的、軍事的同盟関係を強化し、地域における平和と安定の強化を目指すことで合意した。
ホワイトハウスのジャッド・ディア報道官はツイッターで声明を発表し、リビアで続く紛争で国外勢力による干渉に懸念を示し、紛争解決に向けた早急なプロセスの必要性を強調した。
Today, President @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. President Trump and President Erdogan discussed progress on reopening and boosting global economies in the wake of the coronavirus pandemic.— Judd Deere (@JuddPDeere45) May 23, 2020
また、ディア副報道官によれば、両首脳はコロナショック後の世界経済再建に向けた動きについても意見を交わした模様。
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