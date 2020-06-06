イランと中国のハッカー集団がトランプ大統領とバイデン氏両陣営にサイバー攻撃＝グーグル

４日、ハントリー氏はフィッシングによるサイバー攻撃が仕掛けられたが、ハッキングが成功した証拠はないと伝えた。今回の攻撃を仕掛けたハッカー集団はそれぞれ「APT31」と「APT35」と呼ばれている。
Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG— Shane Huntley (@ShaneHuntley) June 4, 2020
ハントリー氏はツイッターに「われわれは攻撃を受けたユーザーに政府支援攻撃の警告を送り、これを連邦捜査機関にも報告した」と投稿した。
ハントリー氏は、トランプ氏とバイデン氏両陣営のスタッフに個人情報の保護をさらに強化するよう呼びかけた。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)