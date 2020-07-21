EU首脳、次期7年予算案と新型コロナ経済復興計画に合意

ブリュッセルで対面形式で行われた首脳会議での合意となった。
ミシェル議長は「成立！」と綴っている。
We did it! We have reached a deal on the recovery package and the European budget for 2021-2027.— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020
This is a strong deal. And most importantly, the right deal for Europe right now. #EUCO pic.twitter.com/c6fQ5ppwpf
このほかEU27カ国は、新型コロナウイルス危機で打撃を受けた加盟国を支援する7500億円（約92兆円）の復興基金について合意した。
ベルギーのソフィー・ウィルメス首相は「合意した、それもとてもいい合意だ！1兆740億ユーロ（約131兆779億円）と7500億ユーロの復興計画。EUがこれほど大胆に未来に投資したことはかつてなかった」とツイッターで明かした。
欧州首脳らは4日間にわたり、新型コロナ後の欧州経済支援策の充実、配分、管理に関する複雑な交渉を行った。同支援策は復興基金および中長期EU予算計画に盛り込まれている。
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