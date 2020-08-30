安倍首相は日米関係と地域の平和に高く貢献＝米国務長官

ポンペオ国務長官はツイッターに投稿した中で、安倍晋三首相が日米同盟にもたらした功績に加え、インド・太平洋戦略の進展にむけた尽力を高く評価した。

The United States deeply values the contributions of Prime Minister @AbeShinzo to the U.S.-Japan Alliance and his work on advancing the Indo-Pacific Strategy. As a good friend, I will miss his sage advice and hope he gets well soon. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 29, 2020

ポンペオ国務長官は賢明な助言に謝意を表するとともに、安倍首相の速やかな健康回復を願った。

© Sputnik / Ramil Sitdikov ポスト安倍、誰がなっても日露関係の優先順位は下がる：ロシア政治研究者に聞く

安倍首相は連続在任日数で日本憲政史上最長の記録を持つ。安倍氏は2012年に2度目の首相就任を果たし、2020年8月24日で首相としての連続在任日数が2799日となった。

しかし2020年08月28日、安倍首相は記者会見で辞意を表明した。安倍氏は21日の通院の診断結果で持病の「潰瘍性大腸炎」の悪化が確認されたことから辞任の意向を固めた。

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