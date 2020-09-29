日本の外相、フランス、ポルトガル、サウジ訪問へ

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日本の茂木外相は29日に東京で開かれた記者会見で、同日から10月4日までの日程でフランス、ポルトガル、サウジアラビアを訪問すると発表した。
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REUTERS / Maxim Shemetov
日本外務省によると、今回の外国訪問では「新型コロナウイルス
感染症対策での連携・協力、『自由で開かれたインド太平洋』の実現に向けた協力を含む二国間関係の強化、地域情勢、ユネスコとの連携強化等について意見交換を行う」予定。
フランスではル・ドリアン外相やユネスコのアズレー事務局長と会談し、ポルトガルではサントス・シルバ外相と会談するともにソウザ大統領を表敬訪問する。
今年のＧ20議長国サウジアラビアではファイサル外相と会談する予定。
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