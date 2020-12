NATO　核兵器禁止条約に不同意を表明

声明では、「我々一同は、軍備規制や軍縮、不拡散の維持および強化という自らのコミットメントを追認する。核兵器禁止条約または禁止条約が法的拘束力を持とうとしているだけに、我々はこの条約に不同意であり、それは、これがますます複雑化する安全保障分野の国際状況に適しておらず、既存の不拡散と軍縮の構造に矛盾するためであることを表明する」と強調した。

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation