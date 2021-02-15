イスラエルがシリア首都近郊を空爆【動画】

報道によると、イスラエル空軍は現地時間で1時18分頃、シリアのダマスカス西部に空爆を開始した。空爆はイスラエルが実効支配するゴラン高原から行われた。
📹 | #Syria|n regime air defences activated as #Israel|i warplanes struck targets in and around #Damascus.pic.twitter.com/7lSHbrU64n— EHA News (@eha_news) February 14, 2021
現地では爆音が確認されている。
At the moment and captured with my camera! #Israel is bombing #Damascus, #Syria again!— Tarek Akram Tawil (@TarekTawil21) February 14, 2021
During the past 40 days, at least one military aggression a week by #Israel on #Syria!#IsraeliCrimes pic.twitter.com/oACVa51WoJ
シリア政府によると、国防軍はミサイルの多くを撃墜したという。
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