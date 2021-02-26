ミャンマーで邦人ジャーナリストが拘束　抗議デモの取材中に

FNNプライムオンラインの報道によると、拘束されたのは現地在住のフリージャーナリスト、北角裕樹さん。26日午前、ヤンゴンのサンチャウン地区で抗議デモの取材をしていた際に拘束されたとみられている。
現地で撮影された写真には、複数の治安部隊員に連行される北角さんの姿が映っている。
ミャンマーで日本人ジャーナリスト拘束. 北角裕樹さんとみられ、日本大使館が確認を急いでいる。— Rin Fujimatsu (@rinfujimatsu) February 26, 2021
Japanese journalist arrested during a peaceful rally in May Ni Gone. Seems it might be Kitazumi-San, but Japanese embassy currently in process of confirming 👉🏽https://t.co/ZaFxtmmVus pic.twitter.com/IiPCs7n3j9
加藤勝信官房長官は日本時間26日午後の記者会見で一連の報道に対し「現在、在ミャンマー日本大使館を通じて事実関係を確認している」と述べた。
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