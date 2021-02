ミャンマーで邦人ジャーナリストが拘束　抗議デモの取材中に

ミャンマーで日本人ジャーナリスト拘束. 北角裕樹さんとみられ、日本大使館が確認を急いでいる。

Japanese journalist arrested during a peaceful rally in May Ni Gone. Seems it might be Kitazumi-San, but Japanese embassy currently in process of confirming 👉🏽https://t.co/ZaFxtmmVus pic.twitter.com/IiPCs7n3j9