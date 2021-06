バイデン氏は今後のロシアへの対応を率直に伝えるつもりだ＝米国務長官

ブリンケン氏は、ロシア領から行われているとされる米国企業へのサイバー攻撃があったことを受け、「我々に対する攻撃的で無謀な行動が続く場合、プーチン氏には米国のどのような対応が予想されるか直接的かつ明確に伝える必要がある」との見解を述べた。

また、ブリンケン氏は、バイデン氏がプーチン氏と国際安全保障のほか、戦略的安定と軍備管理についても共同で強化する可能性について議論するつもりだと付け加えた。