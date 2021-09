アフガニスタン撤退後の米外交政策はどうなる？

アメリカの20年に及ぶアフガニスタン戦争の終結にあたり、バイデン大統領は国民向けに演説し、「私たちは遂行不可能な課題を掲げるのではなく、明確で達成可能な目標を掲げなければならない・・・他国の体制転換のために大規模な軍事作戦を行う時代は終わった。このような考え方や大規模な部隊投入をやめることで私たちはより強くなり、より効果的に国家の安全を保障できるようになる」と述べた。

米国防省のデータによると、2001年10月以降、アフガニスタンに駐留した米軍兵士の総数は80万人であり、そのうち2300人以上が死亡し、2万660人が負傷した。アメリカが20年間でアフガニスタンに投じた費用は2兆2600万ドルを超える。

しかし、ほぼ一瞬にしてガニ大統領の親米政権は崩壊し、タリバンが政権に就いた。このことが示しているとおり、アフガニスタンに異なる世界秩序を構築しようとしたアメリカと同盟国のあらゆる努力は無に帰したのである。

一方、アメリカが国外で国家建設に取り組んでいる間に、国内問題はアメリカ社会を大きく揺るがし、今、そのツケを払うときがきている。

