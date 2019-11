北極圏の軍事化：氷に閉ざされた冷たい空間は、熱い戦闘の場になってしまうのか？

読売新聞が伝えたところによれば、北極海を航行する日本の船には、海面をモニタリングし、氷の厚さを測ってくれるレーダーが搭載されることになるという。これらのデータは衛星から送られ、最も安全で最適で、エネルギー効率のよいルートを商業船が通れるようになる。これはつまり、日本が、北極海航路を、物資の輸送経路として利用することを意味する、と読売新聞は結論づけている。

ロシアの最新砕氷船「イワン・パパニン」は、その船のスペックによって、海外メディアの注目を集めている。

「イワン・パパニン」は1.7メートルもの厚さの氷を砕くことができ、対空ミサイルコンプレックスを有し、大砲も発射できれば、レーダーシステムおよび天候予想の機能も備えている。「総合造船コーポレーション」のゲオルギー・ポルタフチェンコ取締役によれば、これは軍艦であるが、軍用でない目的のために建造された。この種の不意根の第二弾は、2024年に完成する予定になっている。これらの船は、世界最大規模のロシア海軍の仲間入りをすることになる。

低すぎる気温、吹雪や雹など、年間を通しての航行を阻む様々な要因によって、北極圏は氷に閉ざされた静かな場所とされてきた。しかし 気候変動 によって状況は激しく変化。北極圏の気温は他地域に比べて早いテンポで上昇しているのである。

世界中の多くの専門家は、そう遠くない将来、北極海航路がスエズ運河やパナマ運河、マラッカ海峡といった航路のライバルになるだろうと予想している。BPやエクソンモービル、シェル、ガスプロムといった石油メジャーによって行なわれた調査では、まだ発見されていない、世界のおよそ3分の1の石油とガスは北極圏に眠っているという。また亜鉛や錫、金、ダイヤモンド、希少な鉱石もそこにあるとみられている。

もし専門家らが指摘するように、20~25年後に北極海航路がペルシャ湾のようになるなら、かつてのアラスカのクロンダイクに人々が金を求めて殺到したように、北極圏も資源獲得競争の場になるのだろうか。