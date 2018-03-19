全世界のロシア国民、投票行列に並ぶ【動画・写真】

スプートニク日本
イタリアやドイツ、チェコ、ベラルーシ、キルギス、タイ、インドなど世界各国から動画が投稿されている。
Число российских граждан, желающих проголосовать на избирательной участке №8119 при Генконсульстве России в Милане, стремительно растет. @CIKRussia @mfa_russia #Выборы2018 #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/RTeiCajHca— ConsolatoRussoMilano (@ConsolatoRusso) 18 марта 2018 г.
На Пхукете к избирательному участку выстроилась 500-метровая очередь из россиян pic.twitter.com/uNLz5h81VU— Актуальная Политика (@Current_policy) 18 марта 2018 г.
Чем больше давят на Россию, тем длиннее очередь к избирательным участкам. 10 утра. Унтер ден Линден. pic.twitter.com/RTe4XDRS0B— Dr. A. Sosnowski (@alex_sosnowski) 18 марта 2018 г.
Ответственные россияне собрали огромную очередь на избирательном участке в Таиланде: https://t.co/sD4DYSxpem #Выборы2018 pic.twitter.com/LYGCVJsAVe— Пятый канал Новости (@5tv) 18 марта 2018 г.
Очередь на избирательный участок 8159, открытый в здании @rusembkg, не заканчивается с 8 утра #ВаженКаждыйГолос #Выборы2018 #ВыборыПрезидентаРоссии pic.twitter.com/YZfkwGImEG— Посольство РФ в КР (@rusembkg) 18 марта 2018 г.
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