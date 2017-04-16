ミス・ロシア２０１７が決定！【写真】

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ポポワさんには、ダイヤと真珠が施されたホワイトゴールドの王冠（１００万ドル超）と、３００万ルーブル、そして自動車が贈られた。
第１準グランプリはモスクワ出身のクセニア・アレクサンドロワさん、第２準グランプリにはバシコルトスタン共和国出身のアルビナ・アフチャモワさんが選ばれた。
- ミス・ロシアコンテスト２０１７© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova
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ミス・ロシアコンテスト２０１７
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