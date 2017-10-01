ロシア、「ザパド２０１７」演習で最新鋭兵器をお披露目【動画】

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マイヤーズ氏が特に高い評価を与えたのは、戦術ミサイル複合体9K720「イスカンデル」や沿岸用ミサイル複合体「バル」、地対空ミサイルシステムS-400「トリウムフ」だ。
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) 21 сентября 2017 г.
Ракетные пуски и операция ВДВ против "боевиков" на учениях "Запад-2017"https://t.co/4CXBC6ROVa pic.twitter.com/cMKhQBtqGB
「本物の技術的革新」のリストにはまた、ドローンなどの改良型無線電子偵察システムや衛星測位システム「グロナス」に用いるシステムが挙げられた。
Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", завершились в среду. pic.twitter.com/k6KCWMfNNP— Sputnik Эстония (@sputnik_estonia) 21 сентября 2017 г.
ザパド（西方）２０１７は９月１４日から２０日にかけて、ベラルーシとロシアで行われた。演習は１００人ほどの諸外国の駐在武官が視察した。
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