ロシアの新型「レーダー飛行機」の初飛行が撮影される【動画】

スプートニク日本
１８日に行われた飛行では、機体の空力特性や一部の装備性能が確認された。
「空飛ぶレーダー」は標的の発見に加え、地対空の標的に狙いを定める際、戦闘機や攻撃航空部隊の制御に参加することができる。
Телеканал «Звезда» публикует кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. В ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, а также работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК. А-100 придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А Еще больше новостей читайте на нашем сайте: tvzvezda.ru #tvzvezda #телеканалзвезда #А-100 #Самолет #РТК
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