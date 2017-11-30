ロシア海軍の新世代砕氷船が進水式

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イリヤ・ムーロメツは２０１５年４月２３日に起工。北方艦隊に配備される予定。砕氷船は全長８５メートル、幅２０メートルで高さ１５メートル、１メートルの海氷に対処可能。乗組員は３２人になる予定だ。

イリヤ・ムーロメツは電気を動力とする新たな原則と今日的な船内エンジンを持つ新世代砕氷艦に属する。砕氷船の重要な革新性はスクリューと舵が船の外表面にあり、３６０度の回転が可能であるため、砕氷船が好きな方向に進めるうえ、迅速に進路を変えることができることにある。これは、困難な氷の状況において非常に重要だ。

© Sputnik/ Igor Russak 砕氷船の重要な革新性はスクリューと舵が船の外表面にあり、３６０度の回転が可能であるため、砕氷船が好きな方向に進めるうえ、迅速に進路を変えることができることにある

その他の重要な性能は、ロシア北西のムールマンスクから北東のカムチャッカを、北極海航路を通りエンジン補給なしに往復できることだ。つまり、自律航行で６０日、距離にして１万２０００キロを踏破可能。

イリヤ・ムーロメツは事故を起こした物体の消火や流出した石油の処理、空挺隊の輸送が可能。２６トンの積載量を持つクレーンと、先端にヘリパッドを装備している。

砕氷船「イリヤ・ムーロメツ」 © Sputnik/ Igor Russak

砕氷船「イリヤ・ムーロメツ」 © Sputnik/ Igor Russak

砕氷船「イリヤ・ムーロメツ」 © Sputnik/ Igor Russak

砕氷船「イリヤ・ムーロメツ」 © Sputnik/ Igor Russak

砕氷船「イリヤ・ムーロメツ」 © Sputnik/ Igor Russak

砕氷船「イリヤ・ムーロメツ」 © Sputnik/ Igor Russak 1 / 6 © Sputnik/ Igor Russak 砕氷船「イリヤ・ムーロメツ」

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