モスクワ大雪　週末の降水量は月平均の１２２％【写真・動画】

スプートニク日本
気象局の代表者は「モスクワは観測史上最も激しい雪に見舞われ、２日間の降水量は２月の平均降水量３６ミリの１２２％だった」と伝えた。
Не могла не выложить такую красоту в ленту!!! Снега за последние два дня выпало около 25 сантиметров 😱😱😱 Машину я откапывала долго! Пока ехала до трассы,любовалась настоящей зимней погодой и решила запечатлеть. Неизвестно сколько еще продержится такая красота. У меня было такое ощущение, что попала в сказку Морозко! Только солнца не хватало❄🌞
３日と４日には、日降水量の記録が更新されたという。
天気予報によると、モスクワでは５日、日中は雪がちらつき、同地域らしい天気となり、気温はマイナス１０度から１２度となる見込み。
Про московские и подмосковные снегопады только ленивый не пишет… но я же не ленивый:)) в общем, мороз снежком укутывал, смотри не замерзай 😂 #снег #многоснега #оченьмногоснега С каждой новой порцией небесной снежной радости приходится брать в руки лопату и расчищать тропинку, которая благодаря высоте снега вокруг плавно превращается в траншею:))
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