米国の専門家：ロシアの「最後の審判の日の兵器」の発射体が爆発したら、100メートルの津波が起こる

スプートニク日本
ロシアのプーチン大統領が3月1日の年次教書演説で言及したロボット化されたミニ潜水艦は、水深1000メートルの深海を最高速度100ノットで移動することが可能であるため、既存の技術を用いても検出、さらに捕獲することは不可能。
Три вида нового вооружения, о которых рассказал Путин, будут называться:— Рамблер/ (@ramblerru) 22 марта 2018 г.
— новый подводный беспилотник — «Посейдон»
— боевой лазерный комплекс — «Пересвет»
— новейшая крылатая ракета — «Буревестник». Итоги всероссийского голосования Минобороны подвело на своем сайте. pic.twitter.com/9ouAalVnLo
ビジネス・インサイダーの専門家らは、５０メガトンの威力を持つ「ポセイドン」の発射体が米国沿岸（特にロサンゼルスとサンディエゴが危険）に達すると、地震と高さ100メートルの津波が発生するとの見方を示している。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)