米国の専門家：ロシアの「最後の審判の日の兵器」の発射体が爆発したら、100メートルの津波が起こる

Три вида нового вооружения, о которых рассказал Путин, будут называться:

— новый подводный беспилотник — «Посейдон»

— боевой лазерный комплекс — «Пересвет»

— новейшая крылатая ракета — «Буревестник». Итоги всероссийского голосования Минобороны подвело на своем сайте. pic.twitter.com/9ouAalVnLo