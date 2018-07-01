今年中に主要なロシア爆撃機８機が修理される【写真】

ロシアの航空機メーカー「ツポレフ」は可変翼超音速戦略爆撃機「ツポレフ１６０」と戦略爆撃機「ツポレフ９５ＭＳ」計８機の修理を今年中に終える。ショイグ国防相が明らかにした。

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ショイグ氏によると、これらの機体はロシアの核の三本柱の重要な構成要素。

修繕により戦略ミサイル搭載機の運用期間を伸ばし、その性能を高めることができる。

「ツポレフ１６０」 © Sputnik / Alexei Druzhinin

「ツポレフ１６０」 © 写真 : Ministry of defence of the Russian Federation

「ツポレフ９５ＭＳ」 © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy

「ツポレフ９５ＭＳ」 © Sputnik / 1 / 4 © Sputnik / Alexei Druzhinin 「ツポレフ１６０」

ツポレフ１６０はロシア空軍で最も大きい飛行機で可変翼を備えている。世界で最も強力な機体の１つでもある。性能は以下の通り。

乗員：４人

全長：５４．１メートル

翼幅：５５．７ｍ、５０．７ｍ、３５．６ｍ（可変翼の角度による）

最高速度：時速２２００キロ（マッハ２．０８）

航続距離：１万５００キロ

ツポレフ９５ＭＳとは爆撃機「ツポレフ９５」の改良型。性能は以下の通り。

乗員：７

全長４９メートル

翼幅：５０．４ｍ

最高速度：時速８３０キロ

航続距離：１万５００キロ

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