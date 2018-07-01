今年中に主要なロシア爆撃機８機が修理される【写真】

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ショイグ氏によると、これらの機体はロシアの核の三本柱の重要な構成要素。
修繕により戦略ミサイル搭載機の運用期間を伸ばし、その性能を高めることができる。
- 「ツポレフ１６０」© Sputnik / Alexei Druzhinin
- 「ツポレフ１６０」© 写真 : Ministry of defence of the Russian Federation
- 「ツポレフ９５ＭＳ」© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
- 「ツポレフ９５ＭＳ」© Sputnik /
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© Sputnik / Alexei Druzhinin
「ツポレフ１６０」
ツポレフ１６０はロシア空軍で最も大きい飛行機で可変翼を備えている。世界で最も強力な機体の１つでもある。性能は以下の通り。
乗員：４人
全長：５４．１メートル
翼幅：５５．７ｍ、５０．７ｍ、３５．６ｍ（可変翼の角度による）
最高速度：時速２２００キロ（マッハ２．０８）
航続距離：１万５００キロ
ツポレフ９５ＭＳとは爆撃機「ツポレフ９５」の改良型。性能は以下の通り。
乗員：７
全長４９メートル
翼幅：５０．４ｍ
最高速度：時速８３０キロ
航続距離：１万５００キロ
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