エジプトの軍事専門家、ロシア軍機ＩＬ－２０撃墜におけるイスラエルの行動についてコメント

スプートニク日本

またスレイマン氏は、イスラエル軍とロシア軍の調整不足も原因だとの見方も示した。

ロシア国防省はモスクワ時間9月17日深夜23時(日本時間で18日午前5時)、ロシア軍機IL-20との通信が途切れたのは、同機がシリアのフメイミム空港に戻る途中のことだったと明らかにした。同省の調べによれば、当時IL-20機は地中海沿岸から35キロの地点に位置していた。ほぼ同時刻、イスラエルのFー16 戦闘機 4機がラタキヤにあるシリア政府軍の拠点を攻撃していたほか、仏フリゲート艦「オーヴェルニュ」からもミサイルが発射されていた。